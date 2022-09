Nouveau gouvernement : le plan de Macky Sall dévoilé

Après l’installation de la 14e législature de l’Assemblée nationale, place à la nomination d’un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. D’après Les Echos, tout devrait être bouclé dans les deux-trois prochains jours. A en croire le journal, le Président Macky Sall va tuer le suspense avant de prendre les airs dimanche prochain.



Le chef de l’Etat assistera, lundi prochain, aux obsèques de la Reine Elizabeth II avant de rejoindre New York (Etats-Unis) pour assister à l’Assemblée générale des Nations unies, ouverte le 13 septembre.



Initialement, Macky Sall devait nommer le chef du gouvernement et désigner une nouvelle équipe au lendemain des Locales du 23 janvier dernier. Il choisira plus tard de repousser l’échéance après les Législatives du 31 juillet.