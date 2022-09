Nouveau Dircab de Macky, Abdoulaye Daouda Diallo demande la suspension de son mandat de député....

Le désormais ex ministre des finances et du Budget, et député à l’Assemblée Nationale, Abdoulaye Daouda Diallo a écrit une note au Président de ladite institution pour demander la suspension de son mandat, pour « exercer » ses nouvelles fonctions.

« Son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal m’a fait l’honneur de me nommer Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet le 17 septembre 2022, ce qui me place dans une situation d’incompatibilité. En vertu des dispositions de l’article 54 de la constitution, je sollicite la suspension de mon mandat de député pour exercer mes nouvelles fonctions »,