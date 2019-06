Société

« Nous sommes à près de 460 milliards de financement annuel dans l'économie sénégalaise » (Amadou B. Guèye, Pdt AP/ SFD).

Dans le but de consolider le développement et le repositionnement économique, l'Ap/ SFD au cours de la signature de convention de partenariat entre le ministère de la microfinance et l'AP/SFD, le président de l'association des professionnels des systèmes de finance décentralisés a tenu à rappeler l'impact positif de son association dans l'économie sénégalaise. " Nous faisons entrer près de 460 milliards dans l'économie sénégalaise..." Cela dit, il salue l'engagement du ministère dans la modernisation et la mise en oeuvre de la politique sectorielle ainsi que la crédibilisation de la microfinance.



La Rédaction

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre