Nomination du Maire de Dakar : Une réforme déconsolidante à abandonner d’urgence, selon Moustapha Diakhaté

Le nouvel statut de la ville d Dakar annoncé par la Présidente du HCCT Aminata Mbengue Ndiaye est rejeté de tous bords. Partout sur les réseaux sociaux, les dakarois condamnent une telle décision « purement politique ». Seuls ces socialistes décorés aujourdh’ui de marron-beiges ont avalé cette « liquide chaude » qui risque de faire bouger Dakar.

Moustapha Diakhaté et le Mànkoo Taxawu sunu Apr ont plaidé le « rejet de la nomination du Maire de Dakar

Selon l’ancien Président du Groupe parlementaire Benno Bok Yakaaar, l’initiative de nommer le Maire de Dakar est un inacceptable retour vers le passé et un pied de nez à la démocratie sénégalaise.

Le fondateur de Mànkoo Taxawu sunu Apr estime que « cette idée doit être dénoncée et combattue par les sincères militants de l’Apr, de la coalition Bby et des Sénégalais de tous bords ».

«Et d’ajouter ; « C’est inconcevable qu’au moment où le Sénégal est présidé par un ancien maire qu’on puisse envisager d’empêcher aux Dakarois la possibilité de choisir par eux-mêmes celle ou celui qui doit présider les destinées de la Ville Capitale. »

L’exclu du Parti Présidentiel ne mâche pas ses mots et fusille ses anciens camarades de Parti : « les échecs répétés de la majorité présidentielle de conquérir la ville de Dakar ne sauraient absolument pas justifier le tripatouillage du code des collectivités territoriales pour enlever aux dakarois la prérogative d’élire le maire de la Ville ».

« En démocratie il faut faire confiance aux électeurs et accepter leurs choix » ; a conclu Moustapha Diakhaté.