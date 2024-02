New York : un Sénégalais arrêté pour avoir hébergé 87 migrants dans son sous-sol

I. Sarr, propriétaire d’un commerce dans un immeuble situé à Queens, l’un des 5 arrondissements de la ville de New York, est dans de beaux draps. Selon Les Échos, qui donne l’information, il a été arrêté pour avoir hébergé pas moins de 87 migrants dans le sous-sol du même bâtiment.



Pour ne rien arranger, souligne le journal, ces derniers, tous des Sénégalais, lui versaient 300 dollars soit 180 000 F CFA, chacun à la fins du mois pour le logement et la nourriture (3 repas par jour).



La source estime que ce business a rapporté à leur compatriote plus de 300 000 dollars, soit un pactole de près de 200 millions de francs CFA de loyer annuel.



D’après Les Échos, une inspection du bâtiment suite à un appel des secours au 911 a permis de dévoiler le pot aux roses.« L’appelant s’était plaint du fait que des vélos électriques de livraison remplissaient la cour du bâtiment », a confié le maire de New York, Éric Adams, à la presse américaine, reprise par le journal.



Celui-ci avance que les migrants ont été finalement transférés dans un refuge dans le Bronx après qu’un ordre d’évacuation « pour des raisons de sécurité » a été émis concernant le bâtiment où ils résidaient, poursuit la source. Qui ajoute que les pompiers ont constaté qu’en raison du « nombre limité de lits », les migrants y « dormaient à tour de rôle. »



« La ville de New York dit qu’elle n’a pas de place pour ces gens mais, ce n’est pas vrai », a soutenu I. Sarr.