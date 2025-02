‘New Deal Technologique’ : Le Sénégal entre dans l’ère du numérique souverain. Revivez le Direct de Senego

Le président de la république, Bassirou Diomaye Faye, lance officiellement ce lundi 24 février la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, baptisée le *New Deal Technologique*.



Cette initiative marque un tournant majeur dans le développement numérique du pays, avec pour ambition de propulser le Sénégal au cœur de la révolution technologique en Afrique.



Dans le cadre de ce projet ambitieux, le gouvernement sénégalais entend transformer le paysage économique et social du pays grâce à la digitalisation. Cette méthode vise à intégrer pleinement les technologies de l’information et de la communication dans tous les secteurs d’activités, allant de l’éducation à l’administration publique, en passant par la santé et l’agriculture.



Le *New Deal Technologique* est ainsi conçu comme un levier essentiel pour stimuler l’innovation, l’entrepreneuriat et créer de nouvelles opportunités pour les jeunes générations.