Nécrologie-témoignage: Serigne Sidy Moctar Mbacké, ’’belle figure, empreinte de simplicité d'homme de Dieu’’ (MGR Benjamin Ndiaye)

L’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye a présenté ses condoléances à la communauté musulmane suite au rappel à Dieu du Khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, dont il a salué la ’’belle figure, empreinte de simplicité, d’homme de Dieu’’.



’’C’est avec tristesse et grande peine que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Sidy Moctar Mbacké, khalife général des mourides. Je voudrais en cette circonstance présenter mes condoléances attristées à sa famille et à toute la communauté mouride et même toute la population sénégalaise’’, a-t-il déclaré à la presse.



’’C’est une belle figure qui s’en va, empreinte de simplicité, d’homme de Dieu, retirée du monde et qui nous aura laissé le souvenir de son sourire très accueillant’’, a t-il ajouté.



L’homme d’Eglise s’est rappelé de sa visite de courtoisie, en janvier 2017 à Touba, pour ’’saluer’’ le Khalife. ‘’ Et c’était vraiment pour lui dire merci pour un geste d’attention qu’il avait eu envers moi, et derrière moi, envers toute la communauté chrétienne’’, a-t-il relevé.



Il a présenté ses condoléances en son nom, ’’au nom de la communauté chrétienne en communion avec les évêques et particulièrement avec Mgr André Guèye, chargé des relations islamo-chrétiennes’’.



‘’Nous assurons toute la communauté mouride de notre communion dans la prière et nous demandons à notre Seigneur de l’accueillir, dans son humilité et sa simplicité auprès de lui’’, a prié l’Archevêque de Dakar.



Monseigneur Benjamin Ndiaye a prié pour que, ’’désormais, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké fasse partie de tout ceux qui intercèdent auprès de Dieu pour que nous continuions notre chemin jusqu’au jour où Dieu voudra bien que nous le rejoignions’’.



Le Khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, est décédé mardi à l’âge de 92 ans, des suites d’une longue maladie, au village de Niary Ngayné, non loin de Touba, la capitale du mouridisme.



Serigne Sidy Moctar Mbacké a été inhumé à Touba Gouye Mbinde. Il a été remplacé à la tête de la communauté mouride par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

