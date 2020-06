Nécrologie : Rufisque en deuil, Badara Mamaya Sène n'est plus!

Nous venons juste d'apprendre le décès ce matin, de l'ancien Maire de la ville de Rufisque et ancien arbitre international. Président des arbitres de la CAF et membre de la FIFA, M. Badara Mamaya Sène.

Le jour et l’heure de l'enterrement seront précisés.

Dakaractu présente ses condoléances à toute la population de Rufisque.

Paix à son âme!