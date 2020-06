Nécrologie: Décès de Abdoulaye Seye Moreau, ancien patron du basket mondial

L’Association nationale de le presse sportive du Sénégal (Anps) a annoncé, dimanche le rappel à Dieu de Abdoulaye Seye Moreau à l’âge de 91 ans. Né le 12 novembre 1929 à Louga, Abdoulaye Seye Moreau fut un grand dirigeant du basketball national et mondial.



Abdoulaye Seye a débuté sa carrière sportive comme joueur de basket de 1955 à 1965, avant de passer arbitre international puis président de la fédération sénégalaise de basketball de 1974 1993. Il a été président de Fiba Afrique (ex- Afaba) de 1993 à 1998 ensuite vice-président de FIBA Monde de 1994 à 1998 puis président de Fiba monde de 1998 à 2002.

Banquier de profession, il a également dirigé le Comité National Olympique Sportif Sénégalais (Cnoss) de 2002 à 2006.

C’est en 2010 qu’il a rejoint le cercle très fermé du « Hall of Fame », une création de la Fiba pour rendre hommage et honorer les plus grandes figures du basketball mondial.