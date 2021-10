Né en 1983, Moustapha Bao n'est pas passé par quatre chemins pour reconnaître les faits de vol qui lui sont reprochés lors de son face-à-face, hier, avec le juge du tribunal d'Instance de Dakar. Selon Rewmi Quotidien, le chauffeur du groupe de press

Le député Cheikh Abdou Mbacké a présenté sa lettre de démission à la commission Ad hoc ce 28 octobre. Et pour cause, le député dit ne pas être d’accord sur le mode de fonctionnement de ladite commission qui a été mis en place pour examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye suspectés d’être impliqués dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.

Cheikh Mbacké affirme que depuis la mise en place de la commission, « une seule réunion a été tenue. Elle a été consacrée à l’agenda de ladite commission, et ce malgré l’absence de consensus ainsi constaté. Lors de cette réunion, le Président Aymerou Gningue a fait une lecture en moins de 5 minutes des éléments du dossier».

Poursuivant, le parlementaire fustige le fait que les éléments du dossier ne soient pas mis à la disposition de tous les membres de la commission tel que convenu alors qu’aucune « disposition de l’Assemblée ne l’interdit ». « Le président de la commission (Aymérou Gningue) a tout bonnement refusé de nous soumettre le dossier. Seulement, il a préféré nous inviter à passer les consulter dans son bureau tout en précisant qu’aucune photocopie ne nous sera remise. »

Cheikh Mbacké se considère, face à cette situation, incapable « de pouvoir valablement représenter les Sénégalais ».