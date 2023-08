Ndiakhirate / SN City : Les habitants souffrent de leur cohabitation avec la ferme de SEDIMA.

Le collectif des habitants de la SN City Ndiakhirate et les cités environnantes de la ferme se sont réunis ce Dimanche 13 Août en point de presse pour alerter l'opinion nationale sur les dangers qui les guettent au quotidien du fait de leur cohabitation avec la ferme avicole de SEDIMA.

Selon ces habitants depuis plus de 4 ans, ils sont confrontés à des menaces réelles sur leur santé, particulièrement celles des enfants, liées à la propagation des mouches et la pollution de l'air par les odeurs nauséabondes venant de la ferme de SEDIMA. En plus de ces impacts sanitaires et environnementaux, leurs infrastructures routières sont également touchées par les rotations des camions qui évacuent les excréments de volaille sans compter les risques d'inondation et la présence de reptiles dangereux. "Nous interpellons en effet la SEDIMA sur les fientes c'est à dire les excréments de la volaille qui sont stockés à quelques mètres des habitations générant une odeur nauséabonde et invivable pour tous les résidents aux alentours. De même que les mouches issues de ces tas de fiente qui envahissent nos maisons avec leurs lots de risques sanitaires, car qui dit mouches dit transmission d'agents pathogènes que sont virus, bactéries, parasites, champignons. Mais également, la pollution sonore avec les équipements de ventilation et autres machines. Et enfin, sur la dégradation de nos biens communs : car oui la Sédima utilise nos voies pour accéder à sa ferme détruisant au passage nos routes non dimensionnées pour les poids lourds et gros porteurs, pour ne citer que cela, car à cette liste s’ajoutent d’autres dégradations du fait de l’indiscipline de certains de leurs employés et partenaires", a souligné Abdoulaye Sow en soulignant que des discussions ont été entamées avec les responsables de la SEDIMA, en vain.

"Toutefois si l’entreprise n’est pas prête à adopter des mesures fortes dans ce sens, alors nous demandons aux autorités locales, à M. Le Maire et ses équipes, aux préfets et sous-préfets, aux ministres en charge de l'environnement et de l'urbanisme, de constater que la cohabitation avec cette ferme industrielle est impossible et de prendre alors les mesures nécessaires afin de délocaliser la ferme et de recycler le site actuel en infrastructures compatibles avec les lieux d’habitation que sont toutes ces citées de la zone", ont fait savoir Abdoulaye Sow et ses voisins...