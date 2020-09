Nafissatou Diallo sort du silence, 9 ans après "l'affaire DSK" : "J'ai voulu me suicider"

Auprès de "Paris Match", l'ancienne femme de chambre s'est confiée sur la façon dont "l'affaire DSK" a "gâché" sa vie. Elle compte également écrire un livre à ce sujet.

AFFAIRE DSK - "Si c'était à refaire, je referais exactement pareil". Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle dans l'hôtel Sofitel de New York, sort du silence. Neuf ans après "l'affaire DSK", qui a bouleversé la vie politique française, elle a accordé un entretien à Paris Match, paru ce jeudi 10 septembre.

Dans les colonnes du magazine, elle raconte sa version des faits, sans entrer dans les détails de ce qu'il s'est passé dans la chambre d'hôtel, accord financier oblige. Elle annonce également qu'elle compte publier un livre à ce sujet.

"J'ai eu envie de me suicider"

Pour rappel, les poursuites contre DSK, à cette époque patron du Fonds monétaire international (FMI), ont été abandonnées au pénal, et un accord financier a été conclu au civil. Si le montant exact n'est pas connu, la somme est évaluée entre 1 et 1,5 million de dollars.

Toutefois, aujourd'hui, Nafissatou Diallo dit avoir ?été privée de justice". "J'ai dit la vérité. J'ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traitée."

Elle persiste cependant: "Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ce qui est arrivé m'est tombé dessus. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traitée. À cause de ce qu'ils m'ont fait, subir, j'ai eu envie de me suicider. J'ai été traitée de prostituée!", raconte-t-elle encore au magazine.

"S'il avait été pauvre, il serait aujourd'hui en prison"

L'ancienne femme de chambre d'origine guinéenne affirme avoir "toujours dit la même chose" aux procureurs de New York: Elle dit avoir tapé à la porte de la chambre 2806 en se présentant comme la femme de chambre. Faute de réponse elle est rentrée en s'annonçant à nouveau. Dans la grande suite, elle tombe toutefois nez-à-nez avec Dominique Strauss-Kahn, nu. Elle évoque ensuite un "accident", sans donner plus de précisions. Elle est toujours tenue par cet accord financier.

Auprès de Paris Match, Nafissatou Diallo assure que cette affaire a "gâché sa vie". Elle a dû déménager, changer plusieurs fois de travail à la suite de ces événements.

"J'ai été submergée de lettres, d'inconnus le plus souvent, qui me parlaient comme si j'avais touché le jackpot et me demandaient de l'argent. Certains m'accusaient d'avoir piégé DSK, de l'avoir fait chanter. Il y a eu tout un tas de théories du complot… J'ai dû quitter mon appartement, emménager dans un immeuble sécurisé en dehors de New York."

Une immense amertume face à sa vie "gâchée", parce que DSK "avait de l'argent et du pouvoir. Je vous assure que s'il avait été pauvre, à la rue, un clochard, il serait aujourd'hui en prison".

"Je ne veux plus penser à lui"

Aujourd'hui, elle confie n'avoir plus "rien à dire" à Dominique Strauss-Kahn. "Je n'ai pas envie de savoir ce qui lui arrive. Je ne veux plus penser à lui". Elle veut toutefois que son expérience serve de leçon.

Elle souhaite en effet créer une fondation pour les femmes qui, comme elle, sont arrivées en Amérique sans éducation et sans parler la langue, "et qui ont vécu des situations horribles". "Je veux que ce qui m'est arrivé serve aux autres", explique-t-elle avant d'ajouter :

"Ce qui s'est passé a été dévastateur pour moi, mais aussi pour ma fille. Ce souvenir ne me quittera jamais".