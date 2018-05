NUTRITION: Les 6 miracles du jeûne sur la santé Les bienfaits sur les intestins :

Le jeûne permet à votre organisme de se régénérer plus facilement. En ce qui concerne les intestins, il agit de façon à ce que la paroi de ces derniers se renouvellent régulièrement.

Les problèmes de perméabilité intestinale que l’on retrouve chez des personnes ne mangeant pas suffisamment d’aliments riches en fibres seront ainsi réduits. Vous retrouverez ainsi un corps plus sain. D’autant plus que la régénération atteint la flore intestinale et lui offre la possibilité de rééquilibrer sa composition en éliminant les mauvaises bactéries. Détoxification du foie La fonction biliaire est alors moins présente tandis que la purification se fait plus facilement. En effet, les nombreuses toxines des sels ammoniacaux et des acides aminés passeront dans l’urée. Il en est de même pour les acides gras qui seront moins présents dans l’organisme.

Repos du pancréas : Plus votre alimentation est déséquilibrée, plus ce dernier travaille. Grâce au jeûne il pourra, par exemple, limiter la production de l’insuline. Cela aura pour bénéfice de protéger votre organisme en général car plus l’insuline est présente, plus il y a de risque d’inflammations.

Effets anti-inflammatoires sur l’estomac : Si vous êtes sujet à des troubles de l’estomac, le jeûne est une des solutions possibles pour y échapper. Etant mis au repos, ce dernier aura le temps de se rétablir efficacement, la régénération y étant pour beaucoup.

Perte de poids : perdre 3 kg avec le jeûne À la base, le jeûne est surtout thérapeutique avant d’être un régime. Parmi les bienfaits que vous pourrez constater en le pratiquant, il y a la perte de quelque kilos.

L’amaigrissement au cours d’un jeûne est donc inévitable. Il peut d’ailleurs être une bonne chose si vous vous trouvez en léger surpoids.

En ayant des mauvaises habitudes alimentaires, vous absorbez souvent plus de calories que vous en avez vraiment besoin. Si vous ne pratiquez pas de sport, ce genre d’excédent calorique est souvent transformer en graisses et est stocké sous forme de masse graisseuse.

Vous n’avez pas forcément besoin de faire un régime hypocalorique pour perdre vos trois kilos en trop. Avec la pratique du jeûne, vous réduirez les calories à zéro. C’est ainsi que votre organisme sera obligé d’aller puiser dans les réserves stockées par votre organisme pour trouver l’énergie qui lui est nécessaire pour bien fonctionner. La perte de poids sera alors saine et rapide.

Les propriétés détox du jeûne En second lieu, le jeûne purifie votre organisme. Comme nous l’avons dit plus haut, le fait d’arrêter de manger pendant quelques temps donne l’opportunité à l’organisme de se débarrasser des impuretés. Une fois que ces dernières sont éliminées, votre organisme se rééquilibrera de lui-même. Grâce à une telle détox, il lui sera plus facile de fonctionner et de laisser votre corps s’affiner.

Prendre soin de son système cardiovasculaire En tant que méthode thérapeutique, le jeûne aide à lutter contre de nombreuses maladies chroniques. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a tant été étudié par les professionnels de santé. Parmi les effets escomptés en suivant une telle technique, il y a par exemple une amélioration de votre système cardiovasculaire.

Comme il s’agit d’une des principales causes de mortalités dans le monde, il ne faut pas négliger le bon fonctionnement du système cardiovasculaire.

Si le jeûne est autant efficace dans la protection de votre cœur, c’est avant tout grâce à son effet purificateur. En éliminant les déchets stockés dans votre corps, le sang qui y circule sera nettement plus propre. C’est par exemple le cas pour ce qui est du cholestérol et des triglycérides. En effet, de nombreuses études menées sur le sujet ont permis de démontrer que le jeûne favorise la présence du bon cholestérol HDL dans votre organisme tout en baissant la concentration des triglycérides dans le sang. Cela est également valable pour l’insuline et le taux de glycémie dans le corps. Lorsque ces derniers sont en trop grande quantité dans l’organisme, cela peut créer des troubles cardiovasculaires. À ce sujet vous pouvez lire l’article concernant les mensonges les plus courants sur cholestérol.

D’un autre côté, il faut noter que les maladies cardiovasculaires sont souvent associées à un surpoids important. En favorisant la perte de poids, le jeûne aidera alors votre corps à prévenir les maladies du système cardiovasculaire. Parmi les troubles qui seront rapidement évités, il y a par exemple les accidents vasculaires cérébraux ou encore l’hypertension artérielle.

Une meilleure humeur tout au long du jeûne Mis à part tous les bienfaits sur le plan physique que le jeûne met en avant, vous devez noter qu’il agit également sur votre humeur. Généralement, nous avons tendance à penser qu’une telle privation induit du stress et de la frustration.

Et pourtant, ce n’est pas toujours le cas étant donné qu’il vous donne une impression de sérénité et de satisfaction. Cela est surtout constaté une fois que le premier jour de jeûne est passé. À ce stade, certaines cellules nerveuses que l’on retrouve au niveau des intestins, sont renouvelées et mieux protégées.

En plus de cela, le jeûne met vote corps dans un état de stress auquel il s’adapte très rapidement. La production de certaines hormones bénéfiques pour le cerveau est par exemple favorisée. Cela inclut notamment le cortisol en matinée, la dopamine pour être de bonne humeur en journée et enfin de la sérotonine en soirée pour vous donner une impression de bien-être.

Un allié beauté important Même si cela peut paraître improbable, le fait de jeûner peut être une bonne manière d’entretenir votre beauté tout en restant en bonne santé. En effet, les excès que vous faites sur le plan alimentaire ont de fortes répercussions sur votre apparence. Parmi les parties où cela se ressent le plus et que vous pourriez améliorer à travers le jeûne, il y a par exemple :

Une peau mieux entretenue : Elle est un peu comme le reflet de votre alimentation. Si vous en avez une qui est vraiment sensible, la moindre mauvaise habitude alimentaire se fera sentir très rapidement. Cela se présentera notamment sous forme de boutons, de cernes, d’une peau trop grasse ou encore d’un teint peu flatteur.

En faisant un jeûne, vous limiter les différentes toxines que peuvent intégrer votre organisme et par la même occasion protéger votre peau. Cette dernière sera alors plus douce et moins grasse qu’auparavant. Vous pourrez également retrouver un teint plus attrayant.

Des cheveux brillants : En faisant un jeûne, c’est tout l’organisme qui se rééquilibre. Lorsque les toxines d’une mauvaise alimentation disparaissent, votre corps pourra bénéficier d’une régénération entière. C’est comme cela que vos cheveux pourront pousser plus rapidement et être plus brillants.

Des effets positifs sur les dents : La régénération suite au jeûne est très importante. Elle peut même atteindre vos dents pour leur donner une meilleure apparence tout en les protégeant. Grâce au jeûne, vous pourrez donc retrouver un sourire éclatant avec des dents plus blanches.

Une action sur les ongles : Avec l’élimination des toxines durant le jeûne, il est plus facile d’avoir de jolis ongles. La purification du corps se fait ressentir grâce à une meilleure couleur de ces derniers tandis que la régénération leur permettra de pousser plus facilement.



