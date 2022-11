« NOUS AVONS DES ARGUMENTS À FAIRE VALOIR DANS CE MONDIAL »

À quatre jours du premier match de poules de l’équipe nationale du Sénégal contre les Pays-Bas, Alioune Cissé a donné le ton de la rencontre qui s’annonce épique. Face à la chaîne de la Fédération, Fsf Tv, mercredi, le coach des « Lions », d’un air confiant, a fait savoir que ses joueurs ont « des arguments à faire valoir » face aux Néerlandais, très habitués de la Coupe du monde de football.











L’état d’esprit dans la tanière

« On est au complet. Il y a 25 joueurs réunis. Les conditions sont plutôt bonnes. A l’infirmerie, à l’heure où je parle, il n’y pas un seul joueur. J’ai l’ensemble du groupe aujourd’hui, disponible. Et nous travaillons vraiment dans de très bonnes conditions. Vous savez, jouer une Coupe du monde est un privilège pour tous les joueurs et pour tous les entraîneurs. Et tous les garçons qui sont là sont conscients aujourd’hui de ce privilège et de cette opportunité qu’ils ont. Donc, l’état d’esprit est très bon ».



Situation de l’équipe au Qatar

« A part la chaleur, l’environnement au Qatar répond à nos attentes. Il fait un peu chaud. Mais on a adapté nos entraînements à cette chaleur. Nous avons décalé nos entraînements un peu plus tard à 17h, 18h où la température est en baisse. Pour les terrains, il n’y a aucun souci. L’hôtel où on est, l’environnement est très bon. On n’a pas à se plaindre ».



Sénégal vs Hollande

« La Hollande n’est plus une équipe à présenter. C’est une belle équipe capable d’aller au bout de cette compétition. Mais comme je l’ai dit aussi, nous sommes le Sénégal. Nous avons des arguments à faire valoir et c’est à nous de nous concentrer et d’essayer de donner le meilleur de nous-mêmes face à cette équipe. Aucun match ne sera facile. Car la Coupe du monde, c’est le graal du football. Tous les meilleurs joueurs sont là, les grandes équipes sont là et les grands techniciens sont aussi là. Le haut niveau est fait de pression. Et je crois que la place du Sénégal est dans ce Mondial. On a travaillé dur pour y être ».