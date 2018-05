Senxibar

NOMINATION: Mass THIAM, nouveau DG de Tigo

SENXIBAR- La société de téléphonie mobile, Tigo, a un nouveau patron. Le désormais ex-DG de Teyliom, Mass Thiam, est bombardé à la tête de Sentel Gsm Sa, exploitant de la marque Tigo rapporte le quotidien l'AS. Cette décision a été prise hier au cours de la réunion du Conseil d’administration de l’entreprise. Une rencontre tenue sous la présidence de son nouveau Pca, Yérim Sow. Mass Thiam a, en effet, capitalisé beaucoup d’expériences pour avoir occupé le poste d’administrateur de la zone industrielle de l’Apix, avoir été patron au Pcci et Pca de Tellyum. Mass Thiam a également été à Exxon mobile. Diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales (Hec) de Montréal, le nouveau patron de Tigo s’est engagé à tout mettre en oeuvre pour le repositionnement stratégique de Sentel Gsm Sa. Ce qui nécessitera, selon lui, une politique d’investissement agressive associée à des actions de rupture conduites par des équipes compétentes, talentueuses et motivées. Il s’est fixé également comme objectif de démocratiser l’accès à leurs services à tout moment et pour tous leurs clients. Yérim Sow lui a souhaité bon vent dans sa mission tout en lui indiquant la voie à suivre à savoir le positionnement de Tigo comme un acteur majeur dans la création d’un écosystème numérique national.





AAD Senxibar

