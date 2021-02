NOM DE DOMAINE « .SN »: LE MENT ANNONCE UNE BAISSE DE 50% DES REDEVANCES.

A l’issu de la rencontre le MENT a annoncé une baisse de 50% des redevances du ”.SN” à compter du 1er Février 2021 pour les créations et du 1er Mars 2021 pour les renouvellements.



Concrètement, « les redevances des bureaux d’enregistrement (BE) pour un domaine de premier niveau du ”.SN” passeront ainsi de 20.000 à 10.000 FCFA. » a dit ajouté M. DIATTARA.



Grace à la volonté du Chef de l’Etat relative à la soutenabilité des prix de l’accès et des services de l’internet pour la démocratisation de l’économie numérique au Sénégal, « nous progressons dans la construction d’un Sénégal numériquement souverain.



L’affirmation de la souveraineté numérique pour le Sénégal commence par l’appropriation et l’enregistrement de nos marques publiques, institutions et nos entreprises/startup dans le country top level domaine (ccTLD) du Sénégal « .sn ». » a ajouté le MENT.



Avec l’implication de tous les services et acteurs impliqués dans la stratégie numérique SN2025 sous l’impulsion du Chef de l’Etat, « le Ministère de l’économie numérique élaborera une stratégie de promotion de la souveraineté numérique du Sénégal. » a conclu le ministre.



Le Sénégal marche ainsi vers une souveraineté numérique.