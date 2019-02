NIORO DU RIP : CARAVANE ET DOTATION DE MATÉRIEL MÉDICAL PAR LE MAIRE DE PAOS KOTO

LE MAIRE DE PAOSKOTO MONSIEUR ALY MANÉ A PROCÉDÉ À UNE REMISE DE MATÉRIEL MÉDICAL AU MÉDECIN CHEF DU DISTRICT SANITAIRE DE NIORO CE 17 FÉVRIER 2019



Le matériel est composé de : lits d’hospitalisation mobiles (10), matelas houses (10), potence (05), table d’examen (01), chariot à pansement (01), chariot pour transport patient (05), béquille avec roulettes (06), Béquille simple (04) paires, fauteuil (06), coin du nouveau né (01).



Ces matériaux ont été remis au médecin chef du district sanitaire de Nioro monsieur Malick Hane. « Beaucoup de postes santé dans le département ne sont pas encore au norme, ce matériel nous permettra de renforcer ces postes en terme d’équipements. »

Déclare le MCD de Nioro, qui a montré sa satisfaction.



D’après Aly Mané la valeur du matériel tourne au tourne d’une centaine de millions. Bien vrai qu’il n’a pas voulu donner la valeur exacte .

C’est du social, je vais pas m’apesantir sur la somme . Nous dit M. Mané



Après la remise du matériel, le maire de Paoskoto a continué sa caravane politique dans les commune de Dabaly, Kaymor et de Médina Sabakh.



Le maire Aly Mané avec une forte délégation, composé du maire de Kayemor M. Abdoulaye Cissé , du Maire de Médina Sabakh et d’autres leaders politiques ont pu faire plus de 10 villages avec des caravanes et meetings.

Partout où ils passent, Monsieur Mané est accueilli comme un roi.



Les populations ont montré leur volonté de réélire Monsieur Macky Sall dès le premier tour.



Sekou Diallo Nioro du rip