NIGÉRIA : Le Directeur de cabinet du président de la République est décédé du coronavirus.

Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari est décédé après avoir contracté le nouveau coronavirus, a annoncé, ce samedi 18 avril, la présidence à Abuja. Il se battait depuis un mois contre la maladie.

« Le défunt avait été testé positif au Covid-19 qui fait des ravages et recevait des soins. Mais il est décédé le vendredi 17 avril 2020 », indique le communiqué. « Que Dieu accepte son âme. » Il sera enterré ce jour selon les rites islamiques, a fait savoir l'assistant personnel du chef de l'État, Basir Ahmad, via son compte Twitter.