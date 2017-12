Senxibar

NECROLOGIE: DÉCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE DE L’ECONOMIE MAMOUDOU TOURÉ

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances sous Abdou Diouf, Mamoudou Touré, est décédé jeudi à Dakar à l’âge de 89 ans.



Il a été Directeur général Afrique du Fonds Monétaire International, entre autres.



Co-auteur avec le journaliste Mamadou Ibra Kane d’une biographie intitulée "Mamoudou Touré, un Africain au cœur de l’économie mondiale", publiée en 2012, le conseiller en communication du président de la République a rendu hommage à "un économiste de talent soucieux des réalités".



"Touré a su admirablement concilier son héritage culturel haalpulaar, ses valeurs puisées dans l’éducation islamique et son ouverture à la modernité. Economiste de talent soucieux des réalités, amateur de la 9e Symphonie de Beethoven, fin connaisseur du texte coranique, généreux systématique, il était incontestablement un intellectuel fécond, attaché à une éthique peu commune de la rigueur et de la vérité", écrit El Hadji Hamidou Kassé.



"Nous avons découvert, à travers notre livre +Mamoudou Touré, un Africain au cœur de l’économie mondiale+, cet homme ouvert à tous les souffles qui regardait la vie d’un regard vigoureux et tendre, riche d’une expérience plurielle. Il savait aussi que la mort n’est rien. C’est de vivre digne et heureux qui importe. Par la pensée et l’action", ajoute Kassé sur page Facebook.



Pour sa part, Mademba Ndiaye, journaliste et responsable de la communication au bureau de la Banque mondiale à Dakar écrit sur twitter qu’"un homme respecté est parti avec le décès de l’ancien ministre Mamoudou Toure ! Avec un sens de l’humour légendaire. Vrai érudit musulman".

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre