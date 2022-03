NDÈYE KHADY NDIAYE ET SON ÉPOUX DEVANT LE JUGE CE MARDI

La patronne du Salon Sweet Beauty ouvre le bal des auditions dans l’affaire Sonko-Adji Sarr ce mardi. Mais Ndèye Khady Ndiaye ne sera pas seule puisque son époux aussi a été convoqué.











L’affaire Sonko-Adji Sarr va connaître un nouveau tournant. Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du Salon Sweet Beauty, va faire face, ce mardi, au Doyen des juges d’instruction, comme l’avait écrit BuurNews. Sauf qu’elle ne sera pas seule dans le bureau d’Oumar Maham Diallo. En effet, Bés bi a appris que l’époux de la patronne de Sweet Beauty, Ibrahima Coulibaly a lui aussi été convoqué. Tous les deux seront entendus cette fois-ci sur le fond du dossier par le successeur du défunt Samba Sall. Ndèye Khady Ndiaye avait été placée sous contrôle judiciaire en mars 2021 par le juge du 8e cabinet, Mamadou Seck, qui avait hérité du dossier pour « incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol ». A plusieurs reprises, elle a fait des sorties pour décharger Ousmane Sonko et démentir son ex-employée, Adji Sarr, qui accuse de viols le leader de Pastef.



Ce que disait Ibrahima Coulibaly aux enquêteurs

L’époux de la propriétaire du salon Sweet Beauty devrait être entendu à titre de témoin. Voici ce qu’il avait déclaré dans sa déposition auprès de la Section de recherches de la gendarmerie : « Ces derniers jours, nous avons remarqué une certaine agitation d’Adji, qui n’arrêtait pas de me demander où se trouvait Ousmane Sonko. Elle disait que ce dernier se faisait rare et qu’il fallait qu’on l’appelle pour savoir quand est-ce qu’il viendrait à l’institut. Le lendemain aussi, Adji s’est rapprochée de moi en me demandant à nouveau quand est-ce que Sonko viendrait pour un massage. Je lui ai alors demandé ce qui se passait et pourquoi elle s’intéressait autant à la venue de Sonko à l’institut. Elle a ri et s’est tue. » Après Ndèye Khady Ndiaye et Ibrahima Coulibaly, sans doute les principaux concernés, Sonko et Adji Sarr passeront devant le juge d’instruction.