Moustapha Diop face à la commission ad hoc : «Ils disent que Tabaski Ngom ne m'a prêté que...»

La procédure s'emballe. Le député-maire de Louga, Moustapha Diop, a été entendu par la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de son immunité parlementaire requise par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom.

L'Inspectrice du Trésor a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt en janvier dernier pour détournement de deniers publics présumé lorsqu’elle occupait le poste d’agent-comptable de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). L'ancien ministre est cité dans ce dossier de détournement présumé de plus de 700 millions de F Cfa.

Son audition a duré deux heures, confie-t-il à L'Observateur : «Je me suis présenté à 14H30, sans avocat, ni accompagnant, prêt à répondre à toutes les questions.»

Á l'en croire, les membres de la commission lui ont proposé «de demander un rapport détaillé de la séance afin de mieux préparer sa défense». Une offre qu'il a rejetée avant de répondre : «Je n'ai pas besoin de défense. Vous m'avez convoqué à 15h, j'étais là à 14H30, sans avocat, ni accompagnant. J'ai voulu vous prouver que je n'ai rien à me reprocher.»

Selon le président de Farlu, «l'audition, marquée par une pause, s'est poursuivie jusqu'à 17h». Toutefois, rapporte-t-il, «au lieu des 700 millions, ils disent que Tabaski Ngom ne m'a prêté que 300 millions».