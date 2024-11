Moustapha Cissé Lô revient sur sa relation avec Macky Sall, qui l'avait viré il y a quelques années

Membre influent de l'ancien régime, Moustapha Cissé Lô n'a pas eu une fin heureuse durant le règne de Macky Sall. Ministre conseiller, il a été viré par l'ancien chef de l'Etat, rappelle-t-il, pour des propos qu'il n'a pas tenus.

Malgré tout, l'ancien président du parlement de la CEDEAO garde de très bonnes relations avec Macky Sall. "Nous avons continué à garder une relation très cordiale. On s'est récemment vu d'ailleurs. Macky Sall est un très bon ami, il m'appelait souvent, on parlait des tensions dans le parti, mais je n'ai jamais eu de conflit avec lui", a révélé Moustapha Cissé Lô dans l'émission Faram Facce de la Tfm.

Pour son limogeage comme ministre conseiller, Moustapha Cissé Lô s'est montré compréhensif. "J'ai été viré pour des propos que je n'ai pas tenus, mais je l'ai compris et il avait d'autres projets pour moi. En plus, ce chapitre n'a pas influé dans nos relations car Macky Sall a fait pour moi des choses qu'il a faites pour très peu de gens. Je lui en suis reconnaissant et je prie toujours pour lui".