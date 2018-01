Mort suspecte du SG du Comité de vigilance de Bofa: Les dessous d’un suicide prémédité

Dans ses colonnes L’Obs. publiait des révélations scientifiques et judiciaires, sur les causes réelles de la mort dite suspecte du Secrétaire général du comité de vigilance, (Civ), pour la préservation de la forêt de Bayote. Bourama Touboulou Sané figurait dans la liste des personnes suspectes interpellées par les éléments de la section de recherches, dans le cadre de l’enquête ouverte pour élucider le massacre du 6 janvier dernier, dans la forêt de Bofa. En raison de son âge avancé, il avait au même titre que d’autres personnes d’âge avancé, été libéré sur convocation, à charge pour lui et les autres de déférer le lendemain à 15 heures, à une nouvelle convocation devant les mêmes gendarmes. C’est en cours de chemin, vers 17 heures, qu’il a eu le malaise qui l’a perdu. L’enquête ouverte à l’occasion avait permis de découvrir une lettre d’Adieu. Mieux, l’autopsie révèlera qu’il est victime de l’inhalation d’un produit toxique létal. Cette vérité scientifique et judiciaire avait crédibilisé la thèse tenace d’un suicide. Il restait à établir qu’il était véritablement question d’un suicide, d’un meurtre ou d’un assassinat ce, au regard d’une constance médicale (autopsie), qui, formellement a conclu à la présence d’un produit toxique dans ses organes. D’où la poursuite de l’enquête par les hommes du colonel Issa Diack, afin d’y voir plus clair.







Le produit inhalé est en réalité du «khémé»



Des recoupements effectués notamment auprès de sources médicales, il s’avère que, venus à son chevet à la suite de son malaise, les sapeurs pompiers ont constaté qu’il avait de la bave à la bouche. Qui a été prélevée par les soldats du feu. Les conclusions de ces prélèvements corroboreront celles du médecin légiste, en identifiant cette fois, le produit inhalé. Il s’agit d’un produit hautement toxique utilisé dans des tâches ménagères, de nettoiement… le «khémé».



Se posait alors la question principale de savoir, mais à quelle fin. La réponse résulte en partie du contenu de la lettre d’Adieu retrouvé dans l’une de ses poches qu’il a intitulée «testament de fin de vie», dans laquelle, le défunt secrétaire général du Civ disait «Suite à l’insécurité des comité de lutte suite aux menaces des coupeurs de bois sur les comités de lutte (faisant allusion à leurs membres arrêtés et condamnés à 1 mois, pour coups et blessures volontaires), ma vie n’a plus de sens dans ce monde.» Il a ensuite précisé n’être point responsable du carnage de Bofa. Il a en sus présenté ses condoléances aux familles des disparus, avant de lancer ce slogan : Que la vérité triomphe. Il a conclu en assurant que, «personne ne l’a incité à attenter à sa vie, mais plus tôt que son dessein macabre est dicté par le fait que sa dignité en tant que personne morale et son amour pour l’environnement étaient atteints, avant de signer sa lettre testament de vie».



Au-delà de cette culpabilité profonde, doublé d’un cuisant sentiment d’échec confessé, le défunt dans sa lettre d’Adieu dénonçait une passivité complice des autorités administrative et celles de sa contrée, a, «en préméditant sa fin tragique, planifié un mode opératoire qui marquera le coup et peindra l’Etat, à travers ses services judiciaires, d’Etat voyou, voir assassin». Cela ressort des recoupements effectués sur le terrain et auprès de sources bien au fait de cette affaire. En plus clair, nos interlocuteurs dont des proches du défunt, confient que «c’est de chez lui, que le vieux Sané a inhalé le produit toxique communément appelé «Khémé», ce, au moment de rallier les locaux de la gendarmerie qu’il n’atteindra finalement jamais. Le but était de succomber dans les locaux des pandores, alors qu’il est sous la mesure d’une audition d’enquête. Sa mort dans ces locaux et dans ces circonstances, laisserait libre court qu’il a été tué par les éléments en charge de l’enquête. Une thèse qui serait difficilement récusable à la lecture des conclusions de l’autopsie qui attesterait de l’inhalation d’un produit toxique, dans les instants proches de sa mort.» Une planification machiavélique qui aurait engendré un tollé sans précédent aussi regrettable que le massacre lui-même.