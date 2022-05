Mort des 11 nouveau-nés : 2 agents de l'hôpital en garde à vue !

À Tivaouane, l’enquête sur la mort des 11 nouveau-nés se poursuit. Et de premières arrestations ont même été opérées. C’est en tout cas, ce qu’ont déclaré les syndicalistes de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, hôpital où a eu lieu le drame.



«Nous avons été informés comme quoi, que deux de nos collègues sont en garde à vue et risquent d’être déférés à Thiès pour être présentés au procureur», a indiqué Sidy Lamine Ndoye, responsable intersyndicale des trvailleurs de l'hôpital de Tivaouane.



Il explique que leurs camarades interpellées étaient au nombre de 4 au début. Mais, les enquêteurs en ont relâché deux d'enttre eux "pour saisir les maillons les plus faibles notamment une sage-femme d’état et un aide infirmier".



"Nous déplorons cet acharnement sur les blouses blanches particulièrement les paramédicaux qui sont à chaque fois les agneaux du sacrifice", a-t-il déclaré. Ses deux camarades ont été mis en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui.