Mort de l'étudiant à l'UGB: La famille de Fallou Sène porte plainte contre X

Selon L’As, qui donne l’information, la plainte a été déposée auprès du procureur de Saint-Louis, mais celui-ci s’est déclaré incompétent. Le journal informe que le procureur en question a invoqué le fait que le tueur présumé est un gendarme.



Un avis que ne partage pas l’avocat de la famille de Fallou Sène, Me Assane Dioma Ndiaye. Ce dernier estime qu’en vertu du principe de territorialité, il appartient au tribunal de Saint-Louis de traiter le dossier.



«Dire que si c’est un militaire, on n’est pas compétent, est une sorte de fuite en avant, tranche Me Ndiaye. On ne peut pas, a priori, préjuger de la qualité ou de l’identité du ou des auteurs. Pour la bonne règle, il faut s’assurer d’une procédure d’information exhaustive. Si l’on cible quelqu’un en particulier, on risque de biaiser toute l’information.»