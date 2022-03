Mort de Ndiaga Diouf : le procès en appel de Barth s'ouvre ce mercredi

Barthélémy Dias sera-t-il au Tribunal de Dakar ce mercredi? En tout cas, son procès en appel, dans l’affaire Ndiaga Diouf, s’ouvre ce 2 mars.



C’est aujourd’hui que s’ouvre le procès en appel de Barthélémy Dias dans l’affaire Ndiaga Diouf. Pour rappel, le procès avait été renvoyée à ce 2 mars 2022 sur demande d'un des avocats, Me El Hadji Amadou Sy.

En effet, ce dernier s’est constitué pour Cheikh Makiyou Sidy. Et le renvoi avait été accepté par la défense ainsi que le parquet. Barthélemy Dias, lui, était bien présent au tribunal de Dakar lors de l'audience

Pour rappel, poursuivi pour le meurtre de Ndiaga Diouf lors de l'attaque des nervis à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur en 2011, Barthélémy Dias avait été condamné en première instance à deux ans de prison dont six mois ferme.