Flash actualité - Dernière minute

Mort de Mamadou Amath DÈME au Brésil: Le Gouvernement sénégalais demande ‘’l'ouverture d'une enquête impartiale’’

Le gouvernement condamne "vigoureusement" le meurtre du Sénégalais Mamadou Amath Dème au Brésil et demande aux autorités brésiliennes l’ouverture d’une "enquête impartiale" pour déterminer les causes et circonstances du décès, a appris l’APS, vendredi.



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre