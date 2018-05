Senxibar

Mort de Fallou SENE à l'UGB: Y en a marre réclame des têtes

SENXIBAR- La mort de l'étudiant Fallou SENE suscite l'indignation collective. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, courroucé par la disparation de l’étudiant Mohamed Fallou Sène dénonce cette mort de trop. D’emblée, Fadel Barro réclame la démission du Directeur du CROUS et le ministre des Forces Armées, Augustin Tine. Dans les colonnes de l'AS quotidien, Fadel exige cette fois-ci que les responsabilités soient situées et l’auteur de ce meurtre soit puni. «Il ne faut pas encore une enquête bâclée ou sans suite. C’est l’espoir d’une famille qui est arraché violemment. C’est un moteur de développement qu’on vient d’éteindre. Le décès de Fallou Sène doit constituer le meurtre de trop, il faut que cela arrête». Il appelle à la mobilisation pour dénoncer les bavures des forces de l’ordre. Fadel Barro annonce d’ailleurs que le mouvement Y en a marre va se joindre à la bataille car des jeunes «Y en a maristes» ont été récemment torturés et filmés dans les postes de police. Pour Fadel Barro, il est normal que les étudiants instaurent des journées sans tickets s’ils ne perçoivent pas leurs bourses jusqu’au 15 du mois.





AAD Senxibar

