Politique

Mort de Fallou SENE: Le député Mamadou Lamine DIALLO situe les responsabilités

SENXIBAR- La mort de l’étudiant Fallou Sène a mis à nu les difficultés de trésorerie du Sénégal, selon le député Mamadou Lamine Diallo. Pour le président du mouvement Tekki, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan est pris au piège des arriérés intérieurs. Dans les colonnes du quotidien l'AS, le parlementaire se demande comment se fait-il qu’avec les taux de croissance annoncés depuis 2015 et les 1200 milliards de l’eurobond 2018, le ministre Amadou Bâ n’arrive pas à payer les bourses et autres aides d’étudiants au Sénégal et à l’étranger. A l’en croire, dans les circonstances qui ont conduit à la mort de l’étudiant Fallou Sène, sa responsabilité directe est engagée, tout comme celle du ministre de l’Intérieur et du Président Macky Sall lui-même. En réalité, dira Mamadou Lamine Diallo, ce sont les difficultés de trésorerie qui ont conduit à cette situation même si l’Etat essaie de les masquer en annonçant des chiffres sur la croissance. Aujourd’hui, dit-il, le régime de Macky Sall a sombré «dans la mauvaise gouvernance encouragée par le pilotage à vue des projets présidentiels». Il prévient que la macroéconomie ne ment pas car lorsqu’elle échoue, elle se solde par l’endettement, le chômage des jeunes et la hausse des prix. En conclusion, il declare: "Macky a échoué"

AAD Senxibar

