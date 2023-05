Mort de Adji Diallo : La famille et «Ngor debout» veulent la vérité !

La famille de la défunte Adji Diallo, morte dans les manifestations de Ngor, attend l’autopsie. Elle est pressée que la lumière soit faite sur la mort de l’adolescente.



À Ngor, le calme n’est toujours pas revenu. Les jeunes croisent toujours le fer avec les forces de l’ordre. Quant à la défunte Adja Diallo, qui a perdu la vie dans les manifestations, le corps sans vie a été transporté à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye où une autopsie serait prévue, renseigne Libération.



De son côté Les Échos informe que la famille de la défunte qui attend l'autopsie sur réquisition du procureur, est plus que jamais pressée de tirer cette affaire au clair. Déjà d'un commun accord avec le collectif Ngor Debout, elle n'est pas du tout d'accord avec les explications du ministère de l'Intérieur, informe Les Échos.



Le collectif Ngor Debout trouve que Antoine Diome a commis une erreur de communication avec le fameux communiqué publié hier. Les jeunes ne comptent pas fléchir. Ils réclament la libération des manifestants en plus de demander un dédommagement pour les blessés et la famille de la défunte Adji Diallo.