Mondial 2022 : pourquoi les Lions ne joueront pas un match amical en juin

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé dans un communiqué que le Sénégal ne jouera pas de match amical durant la fenêtre FIFA mai-juin (30 mai-14 juin). Après les deux premières journées des qualifications de la CAN 2023, contre le Bénin (le 7 juin) et le Rwanda (le 14), les Lions ne reprendront service qu’en septembre avec leurs clubs avant de rejoindre la Tanière pour la préparation du Mondial 2022.



Si les fédéraux ont fait le choix de ne pas faire jouer la sélection en juin, c’est pour permettre aux hommes d’Aliou Cissé, le sélectionneur national, de reposer leurs muscles après une saison harassante au cours de laquelle ils étaient partagés entre les compétitions de leurs clubs et celles de la sélection (Mondial 2022, CAN 2021).