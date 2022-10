Mondial 2022 : délégation du Sénégal, les problèmes commencent

L’État du Sénégal va prendre en charge 327 personnes pour la Coupe du monde au Qatar. La délégation sera composée d’officiels, de supporters et des familles des joueurs. À quelques jours de l’ouverture du Mondial (20 novembre-18 décembre), la grogne commence à monter au sujet de la répartition des billets.



Source A révèle dans son édition de ce mercredi que le sujet occupe les discussions de couloir au niveau du ministère des Sports. Le journal rapporte qu’après sa première conférence de presse en tant que chef du département, lundi dernier, Yankhoba Diattara a tenu une réunion avec ses collaborateurs au cours de laquelle le sujet était au menu.

Source A rapporte que sur 327 places disponibles, dix seront attribuées au ministère des Sports. Un véritable casse-tête, d’après le journal, lorsque l’on sait que, souligne-t-il, les directeurs du département font déjà plus d’une dizaine et que beaucoup d’autres agents ont manifesté leur souhait de se rendre au Qatar.



La même source informe que pour trancher la question, Yankhoba Diattara aurait demandé aux principaux responsables de son ministère de se concerter pour désigner les bénéficiaires des billets pour le Qatar. Le ministre a tenu à glisser une directive, d’après Source A : privilégier ceux qui n’ont jamais eu la chance de voyager.