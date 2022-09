Mondial 2022 : ce que les Lions feront la semaine précédant le match contre les Pays-Bas

La Coupe du monde aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. La FIFA accorde aux 32 équipes qualifiées maximum une semaine de regroupement avant l’ouverture de la compétition. Ce qui oblige ces dernières, durant ce court laps de temps, à régler leur calendrier comme du papier à musique.



Le Sénégal s’est déjà inscrit dans cette logique, selon le président de la Fédération sénégalais de football (FSF), Me Augustin Senghor. Il révèle : «Dans le calendrier de la FIFA, les regroupements démarrent le 13 ou le 14 novembre et nous jouons le 21 novembre (contre les Pays-Bas, groupe A, Ndlr). C’est cinq ou six jours de préparation. Pour des raisons sportives, de préparation et d’optimisation du temps, le coach a choisi de se préparer à Doha (Qatar).»



Le patron du football sénégalais informe que les Lions effectueront une courte escale à Dakar «pour prendre le drapeau national des mains du chef de l’Etat et partir immédiatement au Qatar». «Sur place, poursuit Augustin Senghor, il n’y aura pas trop de déplacements. Si on y trouve un adversaire à côté, on le fera car l’aspect récupération sera fondamental pour ce Mondial.»