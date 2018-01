Sport

Mondial 2018 - Conditions de performance: Un budget de 3 milliards FCFA pour booster les "Lions"

Il reste quelques dernières touches pour tout mettre au point dans la préparation des "Lions" en direction de la Coupe du monde 2018. Mais d’ores et déjà, un budget de 3 milliards Fcfa est arrêté pour mettre Aliou Cissé et ses joueurs, dans les conditions optimales de performance.

La Coupe du monde se dispute tous les 4 ans et, si on a la chance d’y participer, il faut se donner les moyens de faire une participation honorable. Telle est l’approche du gouvernement et du président de la République. Le Sénégal, qui fait partie des 32 meilleures nations qui seront présentes en Russie, ne lésinera pas sur les moyens pour mettre dans les conditions de performance ses "Lions". Qu’importe la facture salée que l’Etat endossera, on veut que le drapeau du Sénégal flotte au plus haut.



Et, lors de la réunion du comité mixte entre le ministère des Sports et le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), conduite par Abdoulaye Seydou Sow (2e vice-président FSF), Mayacine Mar (DTN), Victor Ciss (Secrétaire général FSF) et Cheikh Seck (4e vice-président), un budget de 3 milliards a été arrêté pour la préparation de l’équipe nationale. « Le comité mixte s’est réuni pour élaborer le budget et faire des propositions. Après, c’est le ministre Matar Ba qui doit valider. Un budget de 3 milliards est prévu et qui inclura tout. Du regroupement, à la compétition, les billets d’avion, tout est pris en compte », souffle notre interlocuteur.









STADES

AAD Senxibar

