Modernisation de l’Administration : Le chef de l’État va lancer le "New Deal technologique" en février

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait l’annonce, ce lundi 20 janvier, à la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. D’après le chef de l'Etat, le temps est venu d’accélérer la transformation numérique de nos administrations. «La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représentent des gages de transparence et de bonne gouvernance. Je demande donc au chef du gouvernement de lancer la réforme cruciale du système de gestion des finances publiques, en intégrant les systèmes d’information financière de l’État. Le 24 février 2025, je lancerai le New Deal technologique », a-t-il affirmé.

Le président de la République fait noter que cela permettra de bâtir un service public moderne, agile et tourné vers l’avenir. «Parallèlement, j’encourage le gouvernement à faire de l’innovation publique un levier d’efficacité et un vecteur de communication, à l’image du récent GOV’ATON », ajoute-t-il.