Mobilité et assainissement : le Sénégal mobilise 100 milliards FCFA à travers la Boad et la Bidc

Le nouveau ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Doudou Ka, le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, M. Goerges Agyekum Donkor, le Vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement, M. Moustapha Ben Barka ont procédé, ce mardi 31 octobre 2023 à Lomé, à la signature de trois conventions de financement en soutien au développement de notre réseau d’infrastructures autoroutières, au prolongement du TER vers l’aéroport AIBD et ainsi qu’au développement du réseau d’assainissement de la nouvelle ville de Diamniadio. C’est du moins ce que nous apprend le service de com dudit ministère. Le montant global de ces trois accords est de 100 milliards de francs CFA, note la même source. Non sans préciser que « la première convention signée avec la BIDC va concerner le financement de la construction du tronçon Tivaouane-Mékhé de l’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La deuxième convention signée avec la BIDC est relativement à la construction d’une station d’épuration de réseaux d’assainissement et de travaux d’urgence d’aménagement intégré de la voirie primaire du Pôle urbain de Diamniadio. Plus tôt dans la matinée, une autre cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la BOAD à Lomé. « D’un montant de 35 milliards, cette convention de financement est relative au prolongement du TER de Diamniadio vers l’Aéroport International Blaise Diagne. La future connexion ferroviaire mettra le cœur de la capitale à trois quarts d’heure de notre principal principale plateforme aéroportuaire », souligne la com du ministère. Avant de conclure pour dire que « le Sénégal peut aujourd’hui se prévaloir d’une coopération étroite et fructueuse avec les institutions financières africaines et internationales fondée sur sa crédibilité financière, sa stabilité politique et la pertinence de ses projets d’infrastructures structurantes et générateurs de croissance ».