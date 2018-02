Flash actualité - Dernière minute

Mobile banking: "E-money", nouveau service de transfert d'argent

L’opérateur de téléphonie mobile Expresso a lancé, jeudi à Dakar, ce nouveau système afin dit-il, d'apporter "des innovations sur le marché sénégalais et élargir la gamme de ses produits"



L’opérateur de téléphonie mobile Expresso a lancé, jeudi à Dakar, un nouveau système de transfert d’argent dénommé "e-money" pour apporter dans ce domaine "des innovations sur le marché sénégalais et élargir la gamme de ses produits", a dit son directeur général, Abdalla Saeed.



"Ce nouveau service profitera à tous nos clients et à tous les segments de la société sénégalaise", a-t-il dit lors de la cérémonie de lancement tenu dans leur nouveau siège.



Abdalla Saeed a indiqué que la vision de sa société est "d’être au premier rang des entreprises avec l’ambition de permettre à notre continent africain de se transformer et de se développer grâce à l’économie numérique".



Pour la Directrice du Projet, Fatou Sow Kane, "le portefeuille de services fournira non seulement le service bancaire standard d’envoi et de retrait d’argent, mais également de paiement de factures avec une plateforme digitale internationale de haut niveau".



Le service fourni par le dernier opérateur à entrer dans le marché du transfert d’argent, devrait comprendre le paiement de services administratifs et internationaux.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre