Ministère du Tourisme : Mame Mbaye Niang retrouve son fauteuil aujourd’hui

Cité dans l’affaire Prodac, le ministre du Tourisme avait rendu le tablier dimanche dernier. Le soir, il a été reçu par le chef de l'État, qui a rejeté sa décision. Auparavant, le Premier ministre, Mahammad Dionne, s'est rendu à son domicile pour lui faire entendre raison. Sans succès. Selon les informations de la presse, lors de son audience avec le chef de l’Etat, Mame Mbaye Niang a exigé un second audit du Programme de domaines agricoles communautaires ( Prodac) dans lequel il est formellement mis en cause. Il a sollicité l’envoie d’une mission des organes de contrôles de sauf l’Inspection générale des Finances qui avait mené l’enquête. Il reprocherait cet organe d’être à la solde du ministre de l’Economie et des Finances Amadou Bâ. Une demande finalement acceptée le chef de l’Etat.