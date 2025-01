Ministère des Énergies et du Pétrole : l'ancien gestionnaire arrêté, il aurait reçu 200 millions F CFA pour...

O. Diallo, l'ancien gestionnaire du ministère des Énergies et du Pétrole, est dans de beaux draps. Libération souffle qu'il a été envoyé en prison. La même source précise que ce dossier fait partie des premiers diligentés par le Pool judiciaire financier.



«À la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet financier, [Diallo] a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie aux deniers publics et blanchiments de capitaux depuis plusieurs semaines maintenant», révèle le journal.



Il est reproché au président du mouvement And Nawlé de Darou Médine et allié de Benno à Saint-Louis, détaille celui-ci, «[d'avoir] établi un pacte de corruption avec des fournisseurs en leur promettant des marchés contre des remises d'argent».



Pire, c'est dans ce cadre que les fournisseurs lui avaient remis une somme dont le total avoisine 200 millions de francs Cfa, estime Libération. Qui signale que les fournisseurs, las de courir derrière leur dû, ont porté plainte après le changement de régime.



Après avoir reconnu les faits, Diallo avait proposé «une échéance de remboursement» afin d'éviter la prison.