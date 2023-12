« Mine de diamants » : Me Moussa Diop file vers l’instruction

Après avoir bénéficié d’un retour de parquet hier, Me Moussa Diop retourne au Tribunal où il sera déféré ce vendredi 15 décembre.



Libération annonce que l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) sera fixé sur son sort aujourd’hui. Le journal souligne que le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire suite à ses déclarations explosives à propos d’un contrat nébuleux d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, notamment.



Le candidat déclaré à la présidentielle du 24 février 2024 sous la bannière de la coalition « And gor yi jotna » est visé pour « actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, diffusion de fausses nouvelles » mais aussi « diffamation ».