Flash actualité - Dernière minute

Meurtre de Fatoumata Mactar NDIAYE: Samba SOW en route vers la perpétuité

SENXIBAR- Samba SOW, le tueur présumé de Fatoumata Mactar NDIAYE, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), égorgée au mois de novembre 2016, a été renvoyé devant la chambre criminelle renseigne le quotidien Libération repris par IGFM.



D'après le journal, le juge du 10ème cabinet, en charge du dossier, l’à envoyé en jugement pour assassinat, tentative d’assassinat et vol avec effraction, notamment.



A rappeler que Samba Sow, qui était le chauffeur de Fatoumata Mactar NDIAYE, risque la perpétuité car le juge est convaincu qu’il avait prémédité le crime dont on l’accuse.

AAD Senxibar

