Météorologie: Un "ciel ensoleillé de nuages" pour les prochaines 24 heures (ANACIM)

Un ciel ensoleillé à parsemé de nuages prédominera ces prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







Les météorologues renseignent, dans leur bulletin parvenu à l’APS, que temps restera clément sur le pays avec des températures journalières qui varieront entre 22°C à Dakar et 30 à 33°C dans la zone sud et centre-est.





La fraîcheur nocturne et matinale sera de mise sur l’ensemble du territoire où les minima de températures seront inférieurs à 19°C, disent-ils.



L’ANACIM informe que les visibilités resteront légèrement réduites par des particules de poussières et les vents seront de secteur nord-est et d’intensités modérées.

