Météo du jour : De la pluie prévue sur Dakar, Fatick, Mbour... (Anacim)

Au cours de cet après-midi allant à la soirée, de la pluie pourra être enregistrée sur les localités Centre-ouest (Fatick, Kaolack, Mbour, Dakar, Thiès) et Sud-ouest (Ziguinchor, Sédhiou et Cap-Skirring).



Ailleurs, le temps sera calme avec un ciel qui sera passagèrement nuageux à couvert par endroits.



Dès cette nuit, la stabilité s’installera progressivement sur le territoire occasionnant un beau temps.



La chaleur humide sera relativement sensible sur le pays avec des températures qui vont être comprises entre 31°C à Dakar et 40°C à Matam.



Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents dominants seront de secteur Ouest et d’intensités faibles à modérées.