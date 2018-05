Sport

Message de Macky SALL aux lions du football pour le Mondial 2018:: "Ne vous fixez aucune limite"

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a invité ce jeudi l’équipe nationale du Sénégal à ne se fixer aucune limite à la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet).



‘’Ne faites aucun complexe, n’ayez aucune peur, aucune crainte’’, a dit le président de la République lors de la cérémonie traditionnelle de remise de drapeau à l’équipe nationale du Sénégal.









Macky Sall a relevé que dans le football actuel, ‘’toutes les équipes se valent’’.





‘’Votre coéquipier Sadio Mané, absent de cette cérémonie, doit d’ailleurs disputer avec le FC Liverpool la finale de la Ligue des champions dans deux jours (samedi)’’, a souligné le président de la République.





Usant d’une métaphore wolof ‘’dem ba diekh’’, Macky Sall a appelé à tout donner pour marquer ‘’le football national d’un sceau indélébile’’.





Pour le président de la République, chaque match de cette coupe du monde ‘’doit être joué comme une finale’’.





Il s’agira aussi à l’occasion de cette compétition, de donner une belle image du Sénégal et de faire sienne la devise de notre armée nationale : ‘’on nous tue, on ne nous déshonore pas’’, a ajouté le président Sall.





Le chef de l’Etat a aussi appelé les Sénégalais à former un bloc derrière les Lions qui feront leur dernière séance d’entraînement au stade Léopold Sédar Senghor, ce vendredi, avant de quitter le même jour Dakar pour Vittel (France).





L’équipe du Sénégal y fera la 2-ème phase de son stage.





Le chef de l’Etat a informé les joueurs de l’équipe nationale qu’il sera présent au Mondial 2018 sur invitation du président de la Fifa, Gianni Infantino.





Après 2002 où il a atteint les quarts de finale, c’est la 2-ème fois que le Sénégal va prendre part à une phase finale de Coupe du monde de football chez les seniors.





Macky Sall a aussi salué la participation des arbitres sénégalais qui seront le seul trio africain à prendre part à cette compétition avec Malang Diédhiou et ses deux assistants, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.



La remise du drapeau a eu lieu dans la salle des banquets en présence de plusieurs ministres du gouvernement.

AAD Senxibar

