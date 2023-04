Mercato d'été : Iliman Ndiaye, la prochaine attraction

De nombreux clubs suivent les énormes prestations de l'attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye, qui est parti pour devenir l'attraction du prochain mercato d'été.



Depuis plusieurs mois, l'international sénégalais fait parler de lui grâce à ses performances en deuxième division anglaise (Championship). Et il continue de rééditer cet exploit en cette fin de saison. Ce qui pousse des clubs à s'intéresser à son profil.



Everton et de nombreux clubs suivent ses progrès



Journaliste de football italien et spécialiste des transferts, Fabrizio Romano a annoncé, ce mardi, que Iliman Ndiaye de "nombreux clubs suivent les progrès du talent de Sheffield United, Iliman Ndiaye, qui devrait faire un grand pas cet été. Everton s'intéresse à Ndiaye, les clubs italiens sont bien informés aussi", a dit celui qui est considéré comme l'une des sources les plus mieux informées et les plus fiables pour les nouvelles sur les transferts de football.



Cette saison, Iliman Ndiaye fait partie des meilleurs joueurs de Championship (D2 Angleterre). La preuve, il figure dans l'équipe type de la saison dévoilée, ce dimanche. L'international sénégalais de Sheffield United a inscrit 14 buts et donné 9 passes décisives en 42 matches. Mieux, il est d'ailleurs le troisième africain à figurer dans ce onze après Chuba Akpom (Joueur de l'année-Middlesbrough FC) et Nathan Tella (Burnley FC).