Mercato: Le PSG a demandé Koulibaly en prêt payant avec option d'achat (Gazzetta)

La rumeur liant le PSG à Kalidou Koulibaly est fortement relancée et les échos anglais se confirment en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG souhaite récupérer le joueur en prêt payant avec une option d'achat obligatoire



Placé dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois et régulièrement évoqué à Manchester City, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly fait de nouveau l'actualité. Après le Telegraph hier, c'est la Gazzetta dello Sport qui relance l'intérêt parisien dans cette affaire et annonce que le PSG est récemment revenu aux affaires. Alors que City et le Napoli ne parviennent pas à trouver un accord car le club italien demande 75M€ et est intransigeant, le PSG serait prêt à payer cette somme, mais d'une autre façon.





Selon la Gazzetta, le PSG aurait proposé au Napoli un prêt payant de 10M€ pour Koulibaly assorti d'une option d'achat obligatoire de 60M€ plus des bonus d'un montant qui n'a pas été dévoilé. De son côté, le Napoli réfléchirait à cette proposition car il est attendu que Koulibaly quitte Naples afin de pouvoir financer le mercato du club italien. Le temps passe et le défenseur de 29 ans n'est toujours pas parti, la piste de Manchester City s'étant même refroidie alors que les relations entre les deux clubs sont glaciales suite au transfert avorté de Jorginho il y a quelques années.





Ces dernières heures, le PSG a donc visiblement bien relancé le dossier Koulibaly comme l'annonçait hier le Telegraph et la direction de Naples va étudier l'offre parisienne très prochainement afin de voir si elle donne suite, ou pas. Comme l'explique la Gazzetta, le temps presse et le Napoli doit trouver une solution pour Koulibaly avant le 5 octobre, l'autre départ attendu concernant Milik patinant lui aussi.





Toujours dans le dossier Koulibaly, la radio officielle du club Kiss Kiss Napoli avait démenti hier soir l'information venue du Telegraph selon laquelle le PSG aurait présenté une offre de 80M€ environ pour le défenseur central sénégalais. La radio précisait d'ailleurs que le Napoli n'a jusque-là reçu aucune offre du PSG pour Koulibaly.