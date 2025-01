Mélanchon recadre Macron : « les paroles non maitrisées aggravent les relations internationales de notre pays »

Le Sénégal et le Tchad ont démenti les propos d’Emmanuel Macron selon le départ prétendument négocié de l’armée française dans ces pays. Une situation qui fait réagir le président de la France Insoumise.



« Les propos du Président Macron à propos du départ prétendument négocié de l’armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par les deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays. La diplomatie insoumise permettra le moment venu d’autres résultats« , a notamment écrit Jean-Luc Mélenchon.



Dans la soirée de lundi, Ousmane Sonko a contesté que le retrait annoncé des soldats français du Sénégal aurait donné lieu à des négociations, comme l’affirme le président français Emmanuel Macron.



Qualifiant, sur le réseau social X, cette affirmation de « totalement erronée », le premier ministre y précise qu’« aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour [au sujet du départ annoncé des bases françaises] » et que cette décision prise par le Sénégal « découl[ait] de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain ».