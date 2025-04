Médina Gounass accueille le 84e Daaka : dix jours de spiritualité intense du 26 avril au 5 mai 2025

La cité religieuse de Médina Gounass se prépare à accueillir, du 26 avril au 5 mai 2025, la 84e édition du Daaka, un événement spirituel majeur du calendrier musulman sénégalais. Pendant dix jours, des milliers de fidèles convergeront vers le lieu de retraite situé à 10 kilomètres de la ville, pour une immersion totale dans la prière, le recueillement et la récitation du Coran.

Institution religieuse fondée en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, premier Khalife de Médina Gounass, le Daaka est un moment fort de purification spirituelle, de retour à soi et d’élévation de l’âme. L’édition 2025 intervient dans un contexte marqué par un regain d’intérêt pour les valeurs religieuses et les pratiques de piété.



Durant cette retraite, les pèlerins se fixent des objectifs de récitation complète du Coran, s’adonnent aux prières surérogatoires et aux invocations, de jour comme de nuit. Loin des bruits du monde, le Daaka devient ainsi une « station de vidange des péchés », selon les termes consacrés par la tradition locale.



Sous l’autorité spirituelle de Thierno Amadou Tidiane Ba, Khalife de Médina Gounass et fils du fondateur, l’organisation se veut fidèle à l’esprit d’élévation et de rigueur instauré depuis plus de huit décennies. Le Daaka n’est pas seulement un rassemblement religieux : il incarne une quête de paix intérieure, de cohésion communautaire et de foi renouvelée.



À mesure que la date approche, les autorités locales, les services de sécurité et les comités d’organisation affinent les préparatifs pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Le rendez-vous est pris : dix jours de lumière pour les cœurs en quête de proximité divine.