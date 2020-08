Mécké (Tivaouane) : Anamo et P.E.D / GIZ forment 46 jeunes aux métiers du solaire et de la photovoltaïque...

Former 5.000 jeunes en quête d'emploi et d'insertion durable. Tel est l'objectif de l'Agence nationale de la Maison de l'outil (Anamo).



Ainsi, avec le soutien technique et financier du Programme énergie durable (Ped) du Giz, 46 jeunes de Mékhé et villages environnants viennent de recevoir leurs parchemins de fin de formation. Ce, au terme de deux sessions de formation en installation et maintenance des équipements solaires photovoltaïques à la Maison de l'outil.



Les jeunes pourront bénéficier de ces formations qui se tiendront, à cet effet, en fonction de la demande mais, également compte tenu des opportunités qu'offre chaque collectivité territoriale. C'est ce qui explique le choix de Mékhé qui abrite les centrales photovoltaïques de Ten Mérina et Sinthiou-Mékhé.



"Nous allons proposer un partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables (Aner) et l'Association des maires du Sénégal (Ams) qui en sont les principales bénéficiaires", renseigne le Directeur général de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye.



Qui compte jouer pleinement sa partition dans la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes.