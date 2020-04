Mea culpa de Soumboulou : « Je demande pardon aux Sénégalais »

Je n’avais pas l’intention de faire mal



« Je présente mes plates excuses. Je n’avais pas l’intention de faire mal. Parce que nous sommes tous issus du monde rural. Je n’ai pas la dimension pour critiquer qui que ce soit », déclare l’actrice dans cette vidéo parvenue à Senego.



Je me suis trompée



Selon Soumboulou, il s’agissait dans l’émission de sensibiliser sur la progression de la maladie du coronavirus. Surtout envers ceux qui ignorent encore la percée du fléau sous nos latitudes. Donc, ajoute-t-elle, je me suis trompée…Je demande pardon aux Sénégalais. Le Sénégal est un et indivis et ma personne compte peu pour écailler les Sénégalais…



Regardez :